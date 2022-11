Mineprojekt ved Mestersvig går ind i næste fase

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. november 2022 - 15:45

Minevirksomheden Greenland Resources inc har fået godkendt kommissorierne til deres rapporter om vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed og vurdering af virkninger på miljøet omkring deres mineprojekt i Østgrønland. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse. Det betyder at indholdet er godkendt og nu er klar til at komme i offentlig høring.

Projektets molybdænforekomst er blandt andet relevant for den europæiske stålindustri.

- Det er vigtigt at understrege min forhåbning om, at molybdænprojektet skal medføre positive konsekvenser for Østgrønland. Bl.a. i form af økonomisk vækst, flere beskæftigelsesmuligheder og et stærkere erhvervsliv til fordel for borgerne i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq, udtaler Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet, Aqqaluaq B. Egede.

Ventes at skabe arbejdspladser

Om projektet Greenland Resources Inc. (GRI) har 100% ejerskab af deres mineralefterforskningstilladelse (2018-11), også kendt som Malmbjerg Molybdænprojektet. Forekomsten ved Malmbjerget er beliggende ca. 30 km inde i landet, fra Grønlands østkyst. Forekomsten ligger inden for en kileformet afgrænsning ved sammenløbet af to gletsjere (Arcturus og Schuchert).

I VSB-rapporten lægger Greenland Resources op til, at der vil være 500 medarbejdere i opstartsfasen og omkring 300 medarbejdere under driften.

Det er GRI's hensigt at besætte mange teknisk- og maskindrevne stillinger med grønlandsk personale, når de grønlandske medarbejdere er blevet tilstrækkelig opkvalificeret til at udføre de krævede opgaver, skriver selskabet i rapporten.

De vil også tilbyde onsite træning til alt grønlandsk personale i hele minens levetid.



Aqqaluaq B. Egede understreger, at der fortsat er en lang ansøgningsproces inden Naalakkersuisut tager endelig stilling til projektet.

- Jeg forventer at besøge Ittoqqortoormiit i nærmeste fremtid for at lytte og lære fra lokalområdet.

Spørgsmål om lufthavn

En del af projektet er hængt op på, at lufthavnen ved Mestersvig, som i øjeblikket fungerer udelukkende som militørlufthavn, skal bruges til indflyvning af personel og materialer. Men det ser ikke ud til, at forsvaret er helt med på den ide.

I et høringssvar står der, at Forsvarsministeriet efter en konkret faglig vurdering ikke ser mulighed for, at station Mestersvig kan anvendes til støtte for de kommercielle råstofaktiviteter.

- Der ses ikke at være kapacitet til at understøtte regelmæssige civile flyvninger ved station Mestersvig, lyder det.