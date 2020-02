Mineindustrien: Massiv mangel på arbejdskraft

Redaktionen Lørdag, 15. februar 2020 - 07:42

Ved Qaqortorsuaq eller White Mountain-mineprojektet nær Kangerlussuaq venter aktuelt 4.000-5.000 tons anorthosit - der blandt andet anvendes i maling og glasfiber - på at blive fragtet ud til verdensmarkederne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hudson Greenland, der er et datterselskab til Hudson Resources, havde ellers succes med at eksportere den første skibsladning anorthosit til USA og videre ud til kunder over hele verden i august sidste år. Men grundet nogle udfordringer blandt andet med de grønlandske myndigheder, lykkedes det ikke at sejle endnu en ladning afsted inden årsskiftet. Og nu er udfordringen, at Grønland stort set er støvsuget for ledig arbejdskraft.

En krise

– Vores største udfordring aktuelt er at finde medarbejdere. Det er mere end et problem. Jeg vil kalde det en krise. Der er ingen uddannede mearbejdere ledige. Det har lufthavnsprojektet i Nuuk sørget for. Efter at Munck Gruppen gik i gang med deres projekt, har vi mistet over halvdelen af vores lokale stab. Og jeg er bange for, at de sidste få medarbejdere også forsvinder. Det er rigtig ærgerligt, når man har arbejdet med folk, trænet dem og så ser dem forsvinde til fordel for andre jobs. Det er umuligt for os at konkurrere med de statsfinansierede projekter. De har simpelthen en anden økonomisk ramme, end vi har, siger Jim Cambon fra kontoret i Vancouver.

