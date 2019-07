Minegigant tilbage i Grønland

Walter Turnowsky Onsdag, 31. juli 2019 - 11:18

Det er verdens største producent af platin, der nu atter er aktiv i Grønland.

Selskabet Anglo American har fået tildelt tre minelicenser. Efterforskningerne vil rette sig mod nikkel, kobber og metaller af platin-gruppen.

Når det gælder platin, så står Anglo American plc. ifølge Wikipedia for hele 40 procent af den globale produktion. Ligeledes hører kobber og nikkel i forvejen til selskabet centrale forretningsområder.

- At kunne byde Anglo American velkommen tilbage til Grønland er bevis på, at Grønlands strategi for at tiltrække udenlandske investeringer til mineral efterforskning skaber resultater. Naalakkersuisut vil forsætte med at promovere mineral-potentialet i Grønland, og tiltrække udenlandske investeringer og selskaber til Grønland, siger naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Anglo American har i 2013 efterforsket kobber i Østgrønland.

Denne gang har selskabet fået to efterforskningslicenser syd for Upernavik. Derudover har selskabet fået en forundersøgelseslicens for Vestgrønland.

Alle tre licenser er tildelt for en fem-årig periode frem til 31. december 2023.

Anglo American en af de største rettighedshavere, der har været i Grønland.