Minegigant tilbage i Grønland

Mineselskabet Bluejay Mining, der efterforsker Ilmenit-mineraler fra aflejringer ved Moriusaq 25 kilometer fra Pituffik, har indgået samarbejdsaftale med et af verdens største mineselskaber Rio Tinto Iron. De to skal sammen identificere den mest kommercielt attraktive produktionsmulighed for Dundas-projektet.

Aftalen omfatter blandt andet levering af yderligere 5.000 tons ilmenit fra Dundas til Rio Tintos smelteanlæg – dog forudsat, at de får de grønlandske myndigheders godkendelse.

– Vi er glade for at have indgået et partnerskab med Rio Tinto på Dundas-projektet. Begge parter anerkender projektets store potentiale. Vi ser frem til at samarbejde med Rio Tinto gennem et fælles projektteam i forhold til at identificere den optimale kommercielle udvikling for projektet, siger Bluejay Minings direktør Roderick McIllree, og tilføjer at aftalen er et resultat af et 12 måneders langt forhandlingsforløb.

– Denne aftale med en af verdens største mineselskaber signalerer, at Bluejay Mining har fundet og udviklet et godt projekt i Grønland. Udover at fortsætte med at drive Dundas-projektet fremad

hen imod en udnyttelsestilladelse, forventer vi også at udvide ressourcerne på vores andre on- og offshore projekter i Grønland.

Derfor er vi nu i stand til at fokusere noget af vores opmærksomhed på for eksempel Diskoområdet og Kangerlussuaq. Aktionærerne kan forvente nyheder om de storeog innovative arbejdsprogrammer , der vil blive gennemført over disse to projekter i 2019, siger Roderick McIllree.

Gammel kending

Hvis navnet Rio Tinto vækker genkendelse, skyldes det formentlig, at selskabet tidligere har været involveret i flere projektet i Grønland.

– I 1991 fik Rio Tinto via det daværende GGU’s kortlægningsgeologer oplysninger om store, udbredte rustzoner i Inglefield Land. Det var de oppe og rekognoscere allerede i 1991, men fandt ikke noget videre interessant. GGU gennemførte dernæst en magnetisk og elektromagnetisk opmåling fra fly. Videooptagelser under flyvningen viste en række cirkulære strukturer, som ikke

umiddelbart kunne forklares.

- Det førte Rio Tinto tilbage til Inglefield Land i 1995. De testede området for diamanter, og gennemførte også en yderligere undersøgelse for basismetaller med udgangspunkt i de nye, geofysiske oplysninger. Det førte heller ikke til væsentlige resultater, og Rio Tinto trak sig fra området, fortæller geolog Ole Christiansen.

Omfattende aktiviteter i ‘90erne

I midten af 1990erne gennemførte Rio Tinto boringer gennem isen ved Isukasia. I området kendes der en jernforekomst. Magnetitmalm findes i udkanten af isen. Og i området kan man finde løse stenblokke med an anden slags, mere attraktiv type jernmalm som kaldes hæmatit (blodsten). Rio Tinto søgte derfor sandsynligvis efter hæmatit-malm. Men geologien giver også mulighed for andre metaller i området, så jagten indbefattede formentlig også kobber.

– Omkring 1999 bragte Rio Tinto en borerig til Washington Land og boretestede Platinovas zinkfund på overfladen. Det førte heller ikke til væsentlige fund, så Rio Tinto trak sig fra projektet. I 2007 indgik Rio Tinto en aftale med NunaMinerals om mineralpotentialet i Grønland. Fokus var på nikkel- og diamantmulighederne ved Maniitsoq. Der blev gennemført en rekognoscering samt gennemgang af eksisterende data for nikkelprojektet. Og prøver af kimberlit fra NunaMinerals

diamantlicens blev testet, hvor der blev fundet mikrodiamanter.

I efteråret 2008 slog finanskrisen igennem, og den var hård ved Rio Tinto. Kinesiske investorer stod klar til at overtage selskabet, men Rio Tinto fik manøvreret sig ind i smult vande og har siden

bygget sig op igen og er fortsat blandt de største i mine-og metalbranchen, fortæller Ole Christiansen, der tilføjer, at Rio Tinto både er gode til at tjene penge og til at rationalisere, så deres

projekter hører til de bedste.