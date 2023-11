Mindst 50 meldes dræbt i angreb mod flygtningelejr i Gaza

Ritzau Tirsdag, 31. oktober 2023 - 16:28

Mindst 50 mennesker er tirsdag blevet dræbt i et israelsk luftangreb mod flygtningelejren Jabalia i den nordlige del af Gazastriben, meddeler direktøren for et af hospitalerne i enklaven.

Det rapporterer tv-stationen al-Jazeera.

Samme melding kommer fra sundhedsministeriet i det Hamas-kontrollerede område.

Foruden et halvt hundrede dræbte melder ministeriet også om 150 sårede. Dertil kommer et ukendt antal mennesker, der er begravet under murbrokker, skriver ministeriet i en meddelelse.

Tallene er ikke bekræftet fra uafhængigt hold.

Men en video fra nyhedsbureauet AFP viser mindst 47 lig, der er gravet ud af ruinerne.

Ragheb Aqal, som bor i flygtningelejren, beskriver angrebet som "et jordskælv", der rystede hele lejren.

- Jeg gik ud og så ødelæggelserne. Hjem er begravet under murbrokkerne, og der er ligdele og martyrer og sårede i stort tal, fortæller den 41-årige palæstinenser til AFP.

- Det er ikke overdrevet, når de taler om hundredvis af martyrer og sårede.

Han tilføjer, at folk stadig "transporterer resterne af børn, kvinder og ældre" ud af ruinerne.

Israelsk militær har ikke umiddelbart kommenteret angrebet.

Den norske læge Mads Gilbert, som tidligere har arbejdet på Gazas hospitaler under konflikter mellem Hamas og Israel, siger til al-Jazeera, at hans kontakter i Gazastriben melder om cirka 100 dræbte og 300 sårede.

Ifølge hans kilder er 15 huse i flygtningelejren blevet ramt af israelske luftangreb.

Israels militær har flere gange opfordret palæstinensere i Gazastriben til at søge mod syd nær grænsen til Egypten.

En unavngiven israelsk embedsmand siger tirsdag til nyhedsbureauet Reuters, at militæret på nuværende tidspunkt har fokus på den nordlige del af enklaven. Siden kommer turen til syd, siger vedkommende.

Israel har foretaget tusindvis af luftangreb og er rykket ind på landjorden i den nordlige del af Gazastriben.

Det sker som svar på Hamas' angreb på Israel 7. oktober, hvor over 1400 mennesker blev dræbt. Omtrent 1100 af dem var civile, har Israel oplyst.

I Gazastriben er mindst 8525 mennesker dræbt, meddelte sundhedsministeriet i den Hamas-kontrollerede enklave tidligere tirsdag.

Hamas, som Israel har som erklæret mål at udrydde, er på EU's, USA's og Israels lister over terrororganisationer.

/ritzau/