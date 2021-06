Mindre hund angrebet: Hunde-ejer sigtet

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 14. juni 2021 - 14:00

En stille spadseretur for en mindre hund og dens ejer udviklede sig dramatisk fredag aften.

Ved et beboet område i Nuuk mødte den mindre hund og ejeren, en større hunderace uden snor, der legede med børn.

- Den større hunderace så den mindre hund og angreb på stedet. Ejeren til den mindre hund prøvede at tage sin hund op, men hunden nåede at bide til, så den mindre hund blev skadet i maveområdet, oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Julie Senderovitz Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser, at episoden skete meget hurtigt.

Den mindre hund måtte derefter til dyrlægen, hvor den skulle opereres for sine skader.

- Der er skader. Men hunden overlever, fortæller vagtchefen.

Ejer sigtet

Efterfølgende er ejeren af den større hund fundet og er nu sigtet af politiet for at have ladet sin hund gå uden line i bebygget område. Ejere er også blevet oplyst om erstatningspligt.

- Som hundeejer skal man huske på, at man har pligt til at have sin hund i snor. Hvis den mindre hund, der blev angrebet og bidt var død, så skulle den større hund aflives. Det var dog ikke tilfældet her, fortæller Julie Senderovitz Bendtsen.

Ejeren til den hund der angreb og bed en anden hund er nu forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med dyrlægehjælp og anden behandling forårsaget af angrebet.

Politiet oplyser, at begge parter er samarbejdsvillige i sagen.