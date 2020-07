Mindre havis vil gå hårdt ud over isbjørnene

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. juli 2020 - 14:11

Ifølge en ny undersøgelse, som DR.dk omtaler, vil en fortsat global opvarmning have store konsekvenser for isbjørnen.

- Forskerne har beregnet, hvor lang tid en isbjørn kan vente med at spise og sammenlignet det med to scenarier for, hvordan klimaet vil udvikle sig.

- Dernæst har de kigget på, hvad chancen er for, at isbjørnene kan klare sig, siger Fernando Ugarte, afdelingschef ved Grønlands Naturinstitut.

Han fortæller, at Naturinstituttet ikke har medvirket i den nye undersøgelse, men undersøgelsen bygger delvist på data fra Naturinstituttet.

Kun isbjørne i det nordligste Arktis

Forskerne bag undersøgelsen har altså regnet på isbjørnenes overlevelseschancer ved to scenarier i forhold til klimaets udvikling.

Et hvor jordens gennemsnitstemperatur stiger med 3,7 grader frem mod 2100, og et hvor gennemsnitstemperaturen stiger 1,8 grader.

LÆS OGSÅ: Rapport: Ingen eksport af narhval og isbjørn

I scenariet med den største temperaturstigning vil det gå hårdt udover isbjørnenes overlevelseschancer i stort set hele Arktis:

- Her viser undersøgelsen, at der kun vil være isbjørne tilbage i det nordligste Arktis som Nordgrønland og Arktisk Canada, siger Fernando Ugarte.

Studiet bekræfter ifølge Fernando Ugarte flere af forskningsresultater, som Naturinstituttet har været med til at frembringe.

Undersøgelse giver også håb

Det nye ved undersøgelsen er, at studiet kigger helt frem til år 2100, hvorimod Naturinstituttets forskning har kigget frem mod 2050.

- Vores forskere har været med til at beregne, at i 2050 vil der være 30 procent færre isbjørne end i 2015, og at isbjørne-tvillinger vil være et sjældent syn i Baffin Bugten, siger Fernando Ugarte.

Han hæfter sig dog også ved det andet scenarie i den nye undersøgelse, hvor temperaturstigningen er mindre. Her ser isbjørnebestandene nemlig ud til at klare sig betydeligt bedre:

- Undersøgelsen giver håb om, at der er en fremtid for isbjørnene, hvis man gør noget og bremser klimaforandringerne, siger Fernando Ugarte.