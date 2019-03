Mindre hash, men flere kontanter

redaktionen Torsdag, 07. marts 2019 - 18:06

Selvom politiets beslaglæggelse af hash er faldet i forhold til 2017, så betyder det i politimester Bjørn Tegner Bays verden ikke, at hashproblemerne har ændret sig. Det viser sig nemlig, at der er konfiskeret flere penge, som stammer fra hashandlen.

Det skriver Sermitsiaq.

- Når man ser på beslaglæggelse af hash igennem de sidste 10-15-20 år svinger det plus minus 50 kilo fra år til år. I 2018 har vi beslaglagt mindre hash end vi gjorde i 2017, til gengæld har vi konfiskeret flere penge. Vi har haft et år, hvor politiet og toldvæsenet måske har været bedre til at finde pengene. For eksempel ved udrejser fra Grønland har vi været bedre til at opdage pengene, men det kan også være, når vi har været ude at ransage, hvor vi har haft mistanke om for eksempel salg af hash, siger Bjørn Tegner Bay.

I 2017 blev der konfiskeret 4.090.499,60 kroner og i 2016 4.303.249,50 kroner, mens der i 2018 blev konfiskeret 5.797.516,15 kroner.

