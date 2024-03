Mindesten og bog hylder Arnarulunnguaq

Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 08. marts 2024 - 09:36

De økonomiske midler er nu skaffet til, at Arnarulunnguaq kan få en mindesten på 100-årsdagen for ekspeditionens afslutning. Kunstneren Aka Høegh skaber mindestenen og samarbejder med Billed- og Stenhugger Thomas K. Andersen.

Der udgives også en bog om Arnarulunnguaq. Arkæolog Pauline Knudsen skriver bogen om hende.

- Den 22. september er 100 årsdagen for deres ekspeditionens afslutning. Mindesten og bogudgivelse vil derfor blive præsenteret omkring den 22. september i år. Denne dag skal markeres og festliggøres for at hylde Arnarulunnguaq, fortæller Asii Chemnitz Narup til Sermitsiaq.AG.

Fra idé til virkelighed

Den 7. september 1921 begyndte ekspeditionen og mere end 18.000 kilometer skulle tilbagelægges, inden de var i mål. Historien fortæller, at den ekstreme krævende slæderejse kunne gennemføres, da Arnarulunnguaq aktiv deltog.

Arnarulunnguaq udviste stor dygtighed og omhu med at holde de to mænds skindtøj i orden og tilberede maden, som var livsnødvendigt i temperaturer på omkring 50 kuldegrader og kraftig vind.

Det, Arnarulunnguaq gjorde, fik Asii Chemnitz Narup til at tænke meget på.

- Idé om at hylde Arnarulunnguaq kommer fra mig. Jeg har tænkt meget på, at Knud Rasmussen ikke ville kunne udføre den store slæderejse, hvis Arnarulunnguaq ikke var med. Hun har også arbejde på lige fod de mænd, hun rejste med. F.eks., som at holde i opstanderne på slæden.

- Det er vigtigt at synliggøre Arnarulunnguaqs enestående indsats under “Den Store Slæderejse” og sætte lys på det kvindelige aspekt i historien. Uden Arnarulunnguaq havde det næppe været muligt for Knud Rasmussen at gennemføre slæderejsen med så stor succes.

Kvinderne skal også hædres og anerkendes

Når man går rundt i andre byer og bygder, kan man se mandlige mindesmærker. Asii Chemnitz Narup mener, at det også er vigtigt at fremhæve mindesmærker af kvinder og deres bidrag til samfundet eller historien. Hvor deres historier bliver anerkendt og fejret i de historier, der bliver fortalt gennem mindesmærker.

- Det indsamlede etnografiske og kulturhistoriske materiale om den oprindelige inuit-kultur er uvurderligt. Derfor er det på sin plads med et mindesmærke, for at ære hende, udvise vores stolthed og taknemmelighed.

Arnarulunnguaq-projektet består af Asii Chemnitz Narup som forperson. Tukummeq Qaavigaq, Karo Thomsen Fleischer, Mille Søvndahl Pedersen, Aviâja Lyberth Lennert, Jens Danielsen og Aqqaluk Lynge er medlemmer.

Arnarulunnguaq blev kun 37 år gammel. Hun var den yngste af de fire søskende.