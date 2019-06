Mindeord: Stephen Heilmann er afgået ved døden

redaktionen Mandag, 03. juni 2019 - 15:46

Aka Hansen har skrevet følgende mindeord om Stephen Heilmann:

'Mindeord for Stephen Heilmann - hele Grønlands Aataa

Jeg blev meget ked af at høre om Stephen Heilmanns død. Selvom jeg ikke mødte Stephen ofte, så var der altid et stort kram og måske et kys på kinden, når man stødte ind i ham.

Jeg vil mindes alle de gode stunder, jeg og hele filmholdet har haft med Stephen under optagelserne af julekalenderen "Nissit Angakkuaatillu", hvor Stephen spiller hovedkarakteren Nivi's vise Aataa. Med julekalenderen endte Stephen med at blive hele Grønlands Aataa. Han fortalte, at han ofte blev genkendt af børn, som råbte "Aataa" efter ham.

Under optagelserne var Stephen hele settets underholdende aataa. Han kunne med sin bløde og behagelige stemme fortælle røverhistorier og anekdoter fra en tid, hvor vi andre knapt nok var født. Han kunne tryllebinde et helt hold af unge filmfolk, og vi endte til tider med at måtte bede ham stoppe med at fortælle, ellers ville vi blive alt for sent færdige med dagens optagelser. Stephens præstation under optagelserne var fænomenale. Han løftede niveauet for scenerne betydeligt. Det var en skøn oplevelse at arbejde sammen med ham.

Stephen vil for mig blive husket for at være en fantastisk levemand, som var foregangsmand for de gode historier. Jeg glæder mig over, at han blev dokumenteret på lyd såvel som på film. Der er ingen tvivl om, at han nu et eller andet sted har fundet sig tilrette i en forsamling og fortæller om alle de gode oplevelser, han har haft på jorden. Himlen er blevet en ægte radiomand og aataa rigere.'