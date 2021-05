Mindeord: Carl Juhl

Redaktionen Onsdag, 05. maj 2021 - 18:26

Det er med stor sorg jeg i dag har modtaget nyheden om erhvervsmanden Carl Juhls død, skriver borgmester Charlotte Ludvigsen.

Gennem mere end 50 år har Carl Juhl haft en stor betydning for udviklingen i Nuuk og hele Grønland.

LÆS OGSÅ: Hotelkongen Carl Juhl er død

Han har sammen med andre skabt initiativ og udvikling, der har givet jobs og vækst for såvel samfund som mennesker. Som hotel- og restaurationsejer var han blandt de allerførste til at udvikle turistbranchen her i landet, et arbejde han fortsatte hele livet igennem.

Det er tydeligt, at han ikke blot var motiveret af indtægter, men rent faktisk havde visioner og drømme for vores land som turistdestination.

Hans initiativer har skabt arbejdspladser og indtægter til landet. Det betyder meget for de mange mennesker, der kan skabe sig en god tilværelse med et godt job. Netop jobskabelse er et af de vigtige elementer i at skabe gode liv.

Har været med til at udvikle hovedstaden

Som investor i flere ejendomsprojekter har Carl Juhl også haft en markant rolle i udviklingen af Nuuk. Mange hjem til både familier, unge og ældre er blevet til virkelighed netop fordi han så mulighederne og investerede i dem.

Netop disse investeringer er med til at skabe fremtiden, og derfor er det vigtigt at inspirere til at penge som er tjent her i landet, igen investeres her i landet. Det forstod Carl Juhl.

Det er tydeligt for mig at Carl Juhl brændte for sin by. Han brændte for at sætte ting i gang og han havde et stort socialt hjerte. Den slags borgere kan vi i en kommune ikke få for mange af. Han viste gennem et langt liv, at man på samme tid kan drive en god forretning og gavne det samfund man lever i.

Charmerende forbillede

Personligt har jeg kun mødt Carl Juhl få gange. Jeg oplevede ham som en charmerende og sympatisk mand. En ting jeg altid har bemærket, er hvordan både hans ansatte og den brede offentlighed altid har set op til Carl Juhl.

Han har været et forbillede for mange og vil forhåbentlig være det længe endnu. Den driftighed, virkelyst og optimisme han repræsenterede, er fuldstændig central for at vi kan møde fremtiden med styrke, åbenhed og smil.

Min tanker går i dag til familien og de mange mennesker som Carl Juhl igennem et langt liv har knyttet tætte bånd til.

Ære være Carls Juhls minde.

Charlotte Ludvigsen, Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq