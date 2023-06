Mimi Karlsen: Økonomisk rådgivning af kommission var for svag

Thomas Munk Veirum Torsdag, 22. juni 2023 - 07:43

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har kaldt det "stærkt foruroligende", at Naalakkersuisut havde haft et overforbrug til Sundhedskommissionen, og at der i den forbindelse var brugt penge, uden at de var bevilget af Inatsisartut.

Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA) oplyser til Sermitsiaq.AG, at kommissionen har brugt mere, end der var afsat i finansloven, og at man indhentede Finans- og Skatteudvalgets tilladelse til at øge bevillingen, umiddelbart efter det stod klart, at den ville blive overskredet.

Naalakkersuisoq måtte bede om cirka 1,1 mio. kr. ekstra til kommissionen, der afleverede sin betænkning i maj i år.

Finans- og Skatteudvalget opfordrede på baggrund af sagen, Naalakkersuisut til at stramme op på økonomistyringen. Naalakkersuisoq mener dog, at styringen er ansvarlig men erkender, at rådgivningen af kommissionen var for dårlig:

Merforbrug viste sig sent

- Økonomistyringen på Naalakkersuisoq for Sundhed’s ansvarsområde er generelt meget ansvarlig, men det må erkendes at den økonomiske rådgivning af sundhedskommissionen var for svag specielt under corona perioden, udtaler Mimi Karlsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Mimi Karlsen opstod problemerne, fordi Sundhedskommissionen ikke har disponeret sin økonomi efter en aktivitetsplan med et overblik over den forventede anvendelse af bevillingen på 6,5 mio. kr. fordelt på år.

- Da enkelte leverandører tillige har været forsinket med at sende større fakturaer for aftalte bestillinger i årerne 2020-2021-2022, viste det forventede merforbrug sig relativt sent, da man først samlet sendte faktura i år, skriver Mimi Karlsen.

Sundhedskommissionen fik bevilget 2 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Dertil kommer så tillægsbevillingen på 1,1 mio. kr.