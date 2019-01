Mimi Karlsen: Husk de hjemløse

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 13. januar 2019 - 12:45

Sidste uge skrev KNR, at halvdelen af de 26 containerboliger, der er beregnet til de hjemløse, står tomme.

Det skyldes blandt andet, at lejerne ikke betaler deres husleje og derfor bliver sat på gaden igen, fortæller specialkonsulent i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Jørgen Kleist til KNR.

Det får nu IA’s Mimi Karlsen op af stolen, hvor hun påpeger, at der skal hjælp til, før de svageste i samfundet kan klare sig selv.

Det skriver hun i en pressemeddelelse.

- Hjælpen må fortsætte indtil den hjemløse selv kan klare sig. Vi må erkende at vi har medmennesker som har behov for hjælp for at kunne hjælpe sig selv og vi kan ikke bare sige til dem at de skal klare sig selv. Der er mange grunde til at folk ender på den side hvor de er afhængige af hjælp, skriver Mimi Karlsen (IA) i pressemeddelelsen.

Over 800 hjemløse

Ifølge Mimi Karlsen er der nu over 800 hjemløse i landet.

Hun pointerer, at de hjemløse har flere forskellige behov, og at hjælpen bør være målrettet den enkelte.

Derudover mener Mimi Karlsen, at der bør være flere forskellige boligmuligheder og arbejdsmuligheder for de hjemløse. Hun påpeger, at arbejdsgiverne må have tiltag, så der er flere arbejdspladser tilknyttet en bolig, for derved at give de hjemløse flere muligheder for at klare sig selv.

- I vort land hvor kulden raser kan vi ikke være bekendte at nogen ikke har tag over hovedet, skriver hun.

Containerne er placeret på Admiralitetsøerne bagved Nuuk Imeq indtil d. 15. april. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at finde en permanent placering for containerboligerne.