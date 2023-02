Mimi Karlsen har været opmærksom på muligt misbrug af Ritalin siden efteråret

Anders Rytoft Fredag, 03. februar 2023 - 07:50

Siden efterået har Mimi Karlsen, naalakkerusisoq for børn, unge, familier og sundhed, været bekendt med, at der muligvis foregår et ulovligt salg af det receptlige medicin Ritalin.

Sermitsiaq.AG har på baggrund af en række artikler kunnet bekræfte, at det foregår.

Nærværende medie har i den forbindelse forsøgt at få et interview med Mimi Karlsen, men det er ikke muligt, oplyser hendes departement, som i stedet henviser til et skriftligt svar.

Revurdere repterne

Her fremgår det, at Mimi Karlsen i efteråret har anmodet administrationen om at have fokus på området. I den forbindelse har Departementet for Sundhed afholdt møder med sundhedsvæsnet, landslægeembedet og politiet, ifølge Mimi Karlsen.

- Ved siden af har jeg bedt Landslægeembedet, som blandt andet varetager den eksterne tilsyn af sundhedsvæsenet, om at undersøge udleveringen af Ritalin i sundhedsvæsenet, samt revurdere recepterne.

Landslæge Henrik L. Hansen har tidligere oplyst, at han har anmodet sundhedsvæsenet om at gennemgå de patienter, der får udskrevet recepter på Ritalin. Det skal gøres i forsøget på at sikre, at der ikke er nogen, som anvender det (Ritalin, red.) på en uhensigtsmæssigt måde og giver det til andre.

Landslægen oplyser, at der endnu ikke er nyt vedrørende den anmodning, som han har sendt til sundhedsvæsenet.