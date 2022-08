Mimi Karlsen om aborttal: Man er fælles om at dyrke sex

Redaktionen Torsdag, 18. august 2022 - 13:03

Sidste år blev der foretaget 842 provokerede aborter.

Det er mere end to om dagen. Og selv om tallet for tredje år i træk er for nedadgående siden det toppede i 2018 med 931 svangerskabsafbrydelser, ligger det stadig over antallet af levendefødte, konstaterer Landslægen i sit nye notat om aborttallet.

Det skriver avisen AG.

Naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (Inuit Ataqatigiit) er da heller ikke i tvivl om, at tallet er alt, alt for højt:

- Det er for højt. Men det er naturligvis glædeligt, at det er faldende, og jeg håber, den tendens fortsætter, siger hun.

Naalakkersuisoq påpeger, at der bag hver enkelt svangerskabsafbrydelse er tale om et meget personligt valg, der bunder i sociale eller sundhedsmæssige udfordringer for den enkelte.

Men samtidig er det et paradoks, at prævention ikke bruges i større grad, når nu det er tilgængeligt og gratis herhjemme.

- Når der er tale om p-piller og spiral er det jo meget kvinden, der påtager sig ansvaret for at beskytte sig mod uønsket graviditet. Men man er jo fælles om at have sex, anfører Mimi Karlsen, der gerne vil diskutere mandens rolle også.

- Vi skal diskutere det fælles ansvar. Hvis man er sammen om at dyrke usikker sex, bør man også være fælles om konsekvenserne. Men det havner jo ofte hos kvinden, siger naalakkersuisoq for sundhed.

