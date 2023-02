Mimi i forsvar for 80 mio. kr: Det er pengene brugt til

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. februar 2023 - 12:51

I en pressemeddelelse med overskriften 'De 80 mio. kr. går til børnene – naturligvis' kommer naalakkersuisoq for børn og unge Mimi Karlsen (IA) med et svar på kritik af det grønlandsk-danske samarbejde på socialområdet.

Samarbejdet er ad flere omgang blevet kritiseret for hovedsageligt at være kommet Socialstyrelsen i Nuuk til gavn, hvor styrelsen er vokset gevaldig i antal medarbejdere.

Danmark afsatte 80 millioner kroner til samarbejdet efter anmodning fra Naalakkersuisut, og derudover blev der også afsat midler fra Landskassen. (Nederst i artiklen er et overblik over, hvad pengene er gået til)

Mimi Karlsen udtaler, at arbejdet for en styrket indsats for børn og unge er i gang, og at det går fremad:

Nye medarbejdere en forudsætning

– Vi ser resultater allerede nu. Vi er i gang med det lange seje træk for at bekæmpe omsorgssvigt og seksuelle overgreb mod børn.

Med hensyn til Socialstyrelsen vokseværk, så udtaler Mimi Karlsen, at indsatsen kræver fagligt kompetente personer.

- Socialstyrelsen har – ud over egne ansatte – formået at tiltrække medarbejdere i projektstillinger.

- Det har været en forudsætning for, at det vi arbejder for, høster resultater. Projekter er tidsbegrænsede, så vi skal allerede nu overveje, hvordan vi kan holde fast og fortsætte det lange seje træk, når projekterne slutter, udtaler Mimi Karlsen.

Kritik fra Aaja

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz har senest udtalt kritik af netop Socialstyrelsens vokseværk i forbindelse med Folketingets åbning efter juleferien:

- Det nytter jo ikke noget, når der ude i kommunerne ikke sidder tilstrækkelig med sagsbehandlere. Så det er en skævvridning, der er sket, og man må bare konstatere, at det kan vi kun gøre bedre fremadrettet, lød det fra Aaja Chemnitz (IA), da hun blev spurgt ind til samarbejdet.

Mimi Karlsen erkender dog også, at der har været problemer undervejs:

- Kommunerne har følt sig overvældet, når det ene projekt efter det andet har skullet gennemføres. Samarbejdet og koordinationen kunne måske nok have været bedre. Det kan vi alle lære af.

Sådan fordeler midlerne sig

Mimi Karlsens departement oplyser, at 69,9 mio. kr. ud af de 80 mio. kr. er gået til Grønland. De resterende midler går til understøttelse af initiativerne fra den danske Socialstyrelse og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt arbejdet i indikatorgruppen, som sikrer den statistiske opfølgning.

Pengene til Grønland fordeler sig på følgende initiativer.