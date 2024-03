Millionregning for at lovliggøre affaldshåndtering

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. marts 2024 - 11:51

Obs: Tidsplanen for kommunens overtagelse er præciseret til først at være ultimo 24/primo 25.

I årevis er affald i Kangerlussuaq blevet smidt på dumpen og blevet brændt af.

Nu skal Qeqqata Kommunia overtage affaldshåndteringen fra Mittarfeqarfiit i den store bygd, og i den forbindelse har kommunen lagt en plan for at få en affaldshåndtering på plads, der overholder reglerne, da det kræver dispensation, hvis man skal fortsætte med åbne afbrændinger af dumpen.

LÆS OGSÅ: Elev: Hvem tager ansvar for dumpen i Kangerlussuaq?

Planen koster kommunen lidt over 5 mio. kr. og er blevet godkendt på et kommunalbestyrelsesmøde torsdag. Via miljøfonden spytter Naalakkersuisut også i kassen med cirka 4,8 mio. kr., så kommunen ikke står alene med regningen.

Regning på 10 mio. kr.

Indkøbslisten for at bringe affaldshåndteringen på plads ser således ud og lander på i alt 10 mio. kr.:

Qeqqata Kommunia

Kommunaldirektør i Qeqqata Hans Christian Sværd fortæller til Sermitsiaq.AG, at opførsel af affaldshal igangsættes til sommer, og det vil sige, at kommunen kan overtage affaldshåndtering efterår 2024- start 2025, når bygningen er klar til affaldshåndtering.

Kommunaldirektøren forklarer, at for at kommunen kan overtage affaldshåndteringen på lovlig vis uden åben afbrænding af dumpen, kræver det nyt udstyr i form af en skraldelastbil, hvor man under vinterperioden, kan opsamle affald så det ikke blæser rundt eller bliver ødelagt af ravne.

En affaldspresser og affaldswrapper skal bruges, så affaldet i sommerperioden kan sejles ud til Sisimiut forbrændingsanlæg under ESANI.

Dump og skrot hører stadig under Selvstyret

Hans Christian Sværd understreger, at Naalakkersuisut og den danske stat fortsat har ansvaret for oprydning af den nuværende dump ved Kangerlussuaq samt gammelt skrot, som amerikanerne har efterladt.

Qeqqata Kommunia har arvet affaldsproblemet fra Mittarfeqarfiit, der hører under Selvstyret. Gennem årene har der være flere bud på løsning af affaldsproblemet i lufthavnsbygden. I sagsfremstillingen nævner Qeqqatas forvaltning blandt andet, at Selvstyret i 2014 satte midler af til at få undersøgt og forbedret affaldshåndteringen i Kangerlussuaq.

- Inuplan udarbejde derfor en rapport om den fremtidige affaldshåndtering, hvor der blev lagt op til en løsning med tre fysiske affaldslokaliteter til en værdi af knap 29 mio. kr. En transportløsning ville kræve investering et ballepresseanlæg og en neddeler. Dette blev aldrig iværksat, skriver forvaltningen, der altså nu går i gang med at indføre sin egen løsning.