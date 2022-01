Millioner rykket rundt i sundhedsbudget

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 25. januar 2022 - 07:47

På et møde i december foretog Naalakkersuisut store justeringer i budgettet for sundhedsvæsenet.

Et af de områder, der får reduceret sin bevilling, er tandlægebetjening i sundhedsdistrikterne, der nedsættes med fire millioner kroner. Her er det ifølge Departement for Sundhed ikke lykkedes at bruge bevillingen på knapt 74 millioner kroner i 2021.

Departementet oplyser til Sermitsiaq.AG, at bevillingen ikke er brugt, fordi det har været vanskeligt at rekruttere personale, lyder forklaringen fra departementet:

- Sundhedsvæsenet forsøger at levere den bedst mulige service, såvel på tandbehandlingsområdet som sundhedsvæsenets øvrige aktivitetsområder.

Arbejder for at styrke rekruttering

- For regnskabsåret 2021 forventes et mindreforbrug inden for tandlægebetjeningen, da der har været rekrutteringsmæssige udfordringer (der er således tale om midler man ikke har nået at bruge). Derfor blev der rokeret fire millioner fra hovedkontoen. Der arbejdes kontinuerligt på at styrke indsatsen inden for rekruttering, således borgerne oplever den bedst mulige service, oplyser Departement for Sundhed i en mail til Sermitsiaq.AG.

Rokeringer i sundhedsbudgettet At bevillingen på hovedkonto Dronning Ingrids Hospital forøges med 9.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Det Grønlandske Patienthjem forøges med 3.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Sundhedsregioner, lægebetjening forøges med 11.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Patientrejser og evakueringer mv. forøges med 4.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk reduceres med 18.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Patientbehandling i udlandet, psykiatriske reduceres med 2.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser reduceres med 3.000.000 kr.

At bevillingen på hovedkonto Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening reduceres med 4.000.000 kr. Kilde: Naalakkersuisut.gl

Derudover besluttede Naalakkersuisut blandt andet, at bevillingen til Dronning Ingrids Hospital skulle forøges med ni millioner kroner, bevillingen til Det Grønlandske Patienthjem forøges med tre millioner kroner og kontoen for sundhedsregioner og lægebetjening forøges med 11 millioner kroner.

Ifølge Departement for Sundhed er det normal procedure, at Naalakkersuisut justerer budgettet. Baggrunden for rokeringerne er, at sundhedsvæsenet hvert år påvirkes af en række eksterne faktorer, der har betydning for, hvor mange penge der er brug for på de forskellige områder.