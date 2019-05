Millioner i kontanter skulle smugles ud

Redaktionen Tirsdag, 30. april 2019 - 17:51

To mænd på henholdsvis 44 og 27 år skal afsone en dom for hæleri,

fordi de blev opdaget med store kontantbeløb i kufferten i lufthavnen i Nuuk på vej ud af Grønland.

Det skriver avisen AG.

Begge mænd erkendte under retssagen, der fandt sted onsdag i sidste uge i Sermersooq Kredsret, at have været i besiddelse af henholdsvis 410.000 kroner og 700.000 kroner.

- Jeg ønsker ikke at uddybe af hensyn til min og min families sikkerhed, sagde den 44-årige, der er far til to mindreårige børn.

Heller ikke den 27-årige tiltalte ville uddybe og svarede »ingen kommentarer« på de fleste af anklagerens spørgsmål under afhøringen.

Svogre

Under afhøringerne af de to tiltalte i retssalen, kom det frem at de var hinandens svogre. De var taget til Grønland for at fiske og gå på jagt.

Den 44-årige forklarede, at han under opholdet i Nuuk var blevet kontaktet af en, som kom med tilbuddet om at smugle penge ud. Belønningen for det, var 10 procent af beløbet, det vil sige 41.000 kroner.

Læs mere om retssagen og sagens udfald i avisen AG. Du kan få avisen gennem linket nedenfor.