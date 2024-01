Millionbeløb tildeles til forskning

Kassaaluk Kristensen Mandag, 08. januar 2024 - 16:19

Grønlands Forskningsråd har modtaget i alt 19 ansøgninger for i alt 42,4 millioner kroner ved den seneste ansøgningsrunde til ph.d.- og postdocstidendieprogram. Fem ph.d.-ansøgninger er gået igennem nåleøjet, og støttes nu med i alt 12,4 millioner kroner, meddeler rådet i en pressemeddelelse.

De fem udvalgte skal de næste tre år fordybe sig i selvstændige forskningsprojeker, som udføres ved Ilisimatusarfik, Pinngortitaleriffik og Arctic DTU – Ilinniaqqiffik i Sisimiut.

- Et af projekterne skal bl.a. undersøge, hvordan klimatiske forhold påvirker antallet af myg. Et andet skal udvikle en risikovurdering af jordskred i strækningen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, lyder blandt beskrivelserne.

Videnskabeligt arbejde sikret

- Med ph.d.- og postdocstipendierne er vi med til at sikre, at nye og yngre forskeraspiranter får mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde, hvilket kan skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere.

- De ph.d.-studerende er samtidig med til at styrke den forskningsfaglige kompetence og kapacitet ved de grønlandske forskningsinstitutioner, så de fortsat kan vokse, siger formand for Grønlands Forskningsråd Josephine Nymand.

Stipendierne går til: