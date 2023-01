Et millionbeløb øremærkes til oprydning af mistet fiskeudstyr i havet

Anders Rytoft Mandag, 16. januar 2023 - 15:04

Det er vigtigt, at miljøforholdene her i landet forbedres - et arbejde, som Miljøfonden understøtter.

Derfor har Naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund, valgt at øremærke tre millioner kroner til en national indsats mod tabt og efterladt fiskeudstyr.

Han mener, det er vigtigt, at vi sammen får gjort noget ved mistet fiskeudstyr:

- Vi oplever en stor interesse fra både fiskerierhvervet og befolkningen i forhold til at få løst udfordringerne med mistet fiskeudstyr i vort hav, udtaler han i en pressemeddelelse fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Miljøfonden giver yderligere støtte

Her fremgår det, at Miljøfonden gennem de seneste år har støttet oprydningsindsatser, hvor mistet fiskeudstyr bjærges, hvorfor Kalistat Lund er stolt af de penge, som er blevet øremærket til arbejdet i 2023.

Naalakkersuisut er i gang med at udvikle en strategi for oprensning af mistet fiskeudstyr. De tre millioner kroner fra Miljøfonden sikrer ifølge Departementet, at strategien kan igangsættes i 2023. Derudover afsættes der en million kroner til individuelle projekter om oprydning af mistet fiske- og fangstudstyr.

Miljøfonden giver desuden støtte til projekter inden for følgende områder i 2023:

- Pilotprojekter indenfor natrenovation- og spildevandsløsninger. Der er afsat en million kroner til disse projekter.

- Kommunale projekter vedrørende opgradering af affaldshåndtering. Der er afsat 4 millioner kroner til disse projekter.

- Projekter der medfører en øget miljøbevidst adfærd hos borgere eller virksomheder. Der er afsat 991.437 kroner til disse projekter.