Million-indtægter fra Canada er i fare

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. april 2020 - 09:17

Mange canadiske trawlere anløber typisk havnene i Sisimiut og Nuuk fra juni og året ud og afleverer sine fangster af fisk. Om coronakrisen forhindrer trawlerne i at anløbe grønlandske havne imødeses med spænding.

- En lang række virksomheder drager nemlig fordel af canadiernes besøg, oplyser direktør Lars Vajse fra Blue Water Greenland til Sermitsiaq.AG.

- Når en trawler anløber eksempelvis Nuuk med 800 tons fisk, så skal det jo losses. Det sikrer arbejdskraft til lossearbejderne. Dernæst skal fiskene jo fragtes til Danmark, og her kan en trawler sagtens på én losning fylde 25 containere, der skal sendes til Danmark, som Royal Arctic Line går glip af, forklarer Lars Vajse og peger på andre indtægtskilder.

Mange penge på spil

- Trawlerne skal jo også proviantere, og indimellem har de behov for at få udført reperationer. Jo, der er tale om mange penge, som det grønlandske samfund er i fare for at miste, hvis myndighederne sætter en stopper for anløb af disse trawlere, påpeger Lars Vajse.

Der er flere forhold som skal afklares. Hvordan skal de grønlandske losarbejdere arbejde, så de ikke risikerer at blive smittet, når de arbejder ombord? Hvad med skift af de canadiske besætninger.

- Hvordan vil og kan man håndtere disse udfordringer, spørger Lars Vajse.

Blue Water Greenland har forespurgt de grønlandske myndigheder, hvordan man stiller sig, og hvilke krav der vil blive stillet. Endnu afventer man i spænding på et svar.