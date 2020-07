Million-indsprøjtning skal redde rubinselskab

Redaktionen Søndag, 26. juli 2020 - 09:54

Greenland Rubys aktionærer fra det norske moderselskab LNS Mining og grønlandske Greenland Venture venter inden længe at indgå en aftale om at skyde et stort tocifret millionbeløb i det underskudsgivende rubinselskab.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det sker for at finansiere ny arbejdskapital til at sikre kontanter til fortsat drift til sommeren 2021.

Det er den gode nyhed fra et lille mineselskab, der har store udfordringer.

Rubinbranchen er ikke for sarte sjæle. Der er ingen penge i rubiner i øjeblikket på grund af den globale coronavirus, der har ført til massive lukninger af både miner, sliberier, auktioner og detailbutikker.

- Vi arbejder hårdt med finansieringen af hele projektet i Grønland ved at skyde penge ind fortsat til drift af selskabet. Jeg håber, at aktionærerne i løbet af en måned eller to lander en aftale om at indskyde et større tocifret millionbeløb i Greenland Ruby. Der er stor vilje blandt ejerne til at skyde flere penge i selskabet.

Det siger Frode Nilsen fra LNS-koncernen, der er største aktionær, der kontrollerer LNS Mining og Greenland Ruby.

