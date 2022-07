Million-besparelser godkendt i Qeqqata

Thomas Munk Veirum Torsdag, 07. juli 2022 - 08:13

Økonomien skal strammes op i Qeqqata Kommunia, for at forhindre et nyt underskud til kommunekassen.

Derfor har kommunalbestyrelsen i denne uge behandlet en stribe forslag til besparelser på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Overordnet blev der vedtaget besparelser på 2,5 procent af budgetterne under flere udvalg, og på den vis er det fundet besparelser for 16,9 millioner kroner i år.

Det understreges flere gange i indstillingerne, at man vil forsøge at spare der, hvor besparelserne får mindst mulig konsekvens for betjeningen af borgerne.

"Bekymrende" underskud i 2021

Spareøvelsen sker på baggrund af, at Qeqqata Kommunia kom ud af 2021 med et underskud på hele 77,2 millioner kroner, hvilket der blev set på med bekymring i forvaltningen:

- Det er nu andet år i træk at årsregnskabets resultat forringes betydeligt og det er bekymrende at både løn- og driftsudgifter er stigende, da det medfører, at vi bruger af kommunens likviditet til driftsudgifter på trods af, at disse midler er hensat til anlægsaktiviteter, skriver kommunens forvaltning om 2021-resultatet.

Besparelserne for resten af 2022 ser således ud med udvalgte konkrete eksempler: