Milliardlån skal afhjælpe forfaldne boliger

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. november 2022 - 17:53

Naalakkersuisut løfter nu sløret for, hvordan man vil indhente en stor bid af det gigantiske efterslæb på selvstyrets boligmasse.

Indtil videre har Naalakkersuisut henvist til, at man arbejder på en boligreform, men mandag kom en del af en konkret plan på bordet i forbindelse med tredjebehandlingen af finanslovsforslaget.

Frem til tredjebehandlingen har Naalakkersuisut nemlig fået optaget en såkaldt tekstanmærkning, der kan sammenlignes med en lov, om boligområdet.

Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut lov til at optage et lån på 1,5 milliarder kroner og bruge penge på at renovere boliger.

Efterslæb på tre milliarder i 2025

Mange af selvstyrets boliger er således blevet vurderet til at have behov for gennemgribende renovering eller sågar må rives ned. Renoveringsbehovet er af Selvstyret blevet beregnet til at vil runde tre milliarder kroner i 2025.

De 1,5 milliarder vil altså ikke kunne dække hele efterslæbet men skal være en del af en større indsats.

Naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), sagde om lånet, at det vil indgå som en del af en kommende finansierings- og implementeringsplan for renoveringsindsatsen, samt at hendes kollega naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen (S) vil indkalde samtlige partier til forhandlinger med henblik på et samlet boligforlig.

Betingelser skal opfyldes

I tekstanmærkningen fremgår det, at en række betingelser skal være opfyldt, før at lånet kan optages helt eller delvist.

Et af kravene er, at økonomien i den enkelte boligafdeling skal kunne hvile i sig selv, når først et eventuelt efterslæb er indhentet.

Det fremgår også, at styring af vedligeholdelsesopgaverne skal ske i et selskab eller en særlig styrelse for at sikre, at udførelsen sker efter 'objektive principper for igangsættelse af opgaver.'

Finansloven blev mandag endeligt vedtaget i Inatsisartut.