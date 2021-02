Milliardfortjeneste er forbundet med usikkerhed 

redaktionen Mandag, 01. februar 2021 - 09:37

Man kan næsten se pengetræet foran sig, der hvert år ryster 1,52 milliarder kroner af sig eller omkring 56 milliarder over 37 år som følge af royalties fra mineproduktionen samt person- og selskabs- og udbytteskatter. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Greenland Minerals regnestykke fremgår både af selskabets VVM-rapport og af det reklamemateriale, som netop er hustandsomdelt til befolkningen, og som var med som indlæg i AG og Sermitsiaq tidligere i januar.

Regner man den anden vej, så satser Greenland Minerals altså på at tjene omkring 140 milliarder kroner over 37 år eller ca. 3,75 milliarder kroner årligt på at sælge 30.000 tons sjældne jordarter, 15.000 tons zinkkoncentrat, 8.700 tons flusspat og 500 tons uranoxid gravet ud og delvis forarbejdet ved Kuannersuit.

Avisen Sermitsiaq har bedt selskabet om at forklare, hvad der ligger til grund for udregningen af indtægterne til Grønland, og så har vi forelagt svaret samt informationerne fra selskabet for professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

– Selve projektet er ikke urealistisk, når man ser på selskabets investorpræsentationer. Der er tale om et børsnoteret selskab, der dels er forpligtet til at aflægge korrekte reviderede årsregnskaber, dels er forpligtet til at kommunikere retvisende. Det vil sige, det, de kommunikerer til markedet, kan vi tage afsæt i, er korrekt. Det ser faktisk relativt lovende ud, men er langtfra i mål endnu.

