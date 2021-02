Milliard-lussing til Icelandair

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. februar 2021 - 13:44

Med en omsætningsnedgang på 71 procent til 433,6 millioner dollars og en samlet passagernedgang fra 4,4 millioner til 762.905 blev 2020 et rædselsår på grund af coronaen.

- Man kan med god ret sige, at 2020 var det mest udfordrende år i luftfartshistorien med den globale pandemi, der forårsagede næsten fuldstændig stop for flyrejser. Vi har taget vores rolle som den førende islandske luftfartsselskab alvorligt i løbet af denne tid og sørgede for at holde vitale ruter åbne til og fra Island, både for passagerer og fragt, siger koncernchefen Bogi Nils Bogason ifølge flymagasinet check-in.dk.

Ny kapital

Da krisen var værst lykkedes det flyselskabet at rejse ekstra kapital på lidt over én milliard kroner, og koncernchefen har ”en fast tro på, at selskabet er godt positioneret til den forventede genopretning i løbet af andet kvartal af 2021”, som check-in.dk formulerer det.

At andre flyselskaber har store økonomiske problemer, giver Icelandair et håb om, at selskabet kan spille en stor rolle, når det gælder flyvninger over Nordatlanten.