Miljørådgivere om Kuannersuit: Der skal laves mere feltarbejde

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. februar 2021 - 11:47

Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) har afgivet høringssvar omkring mineprojektet ved Kuannersuit.

- Vi har løbende lavet faglige vurderinger af de rapporter, der er kommet om projektet, så vi vil med høringssvaret forsøge kort at opridse de miljømæssige udfordringer og sætte fokus på de punkter, der kræver yderlige undersøgelser, siger Christian Juncher Jørgensen, som er en af forskerne på holdet fra DCE.

I hovedtræk så er meldingen, at der skal gennemføres yderligere feltundersøgelser på en række konkrete områder, hvor Greenland Minerals er nået frem til konklusioner i VVM-rapporten på baggrund af teoretisk viden.

Der mangler dokumentation

Et eksempel er området til opbevaring af tailings, hvor der er lavet hydrogeologiske forundersøgelser.

- I VVM, antages det, at fjeldet er impermeabelt, det vil sige, at vand ikke kan løbe igennem. Konklusionen er derfor, at forureningen ikke vil sprede sig. Det kan man for så vidt godt formode, men før man kan udstede en specifik antagelse, så skal man kunne dokumentere, at vandet ikke flyder gennem netop den type fjeld der er i området, uddyber Christian Juncher Jørgensen.

En anden pointe i høringssvaret er, at Naalakkersuisut skal sørge for grundig overvågning og kontrol af projektet løbene, for at sikre at miljøpåvirkningen ikke overstiger det, der er fastsat.

- Det betyder monitorering både til vands til lands og i dyr og planter, både under anlægsfase, drift og nedlukning. Simpelthen for at sikre sig, at alle aftaler overholdes og at alle de indsatser, der er aftalt for at kontrollere og mindske påvirkning af miljøet bliver ført ud i livet, siger han.

Projektet kan gennemføres uden miljøkonsekvenser

Christian Juncher Jørgensen understreger, at det forudsætter, at Naalakkersuisut har ressourcer og kompetencer til opgaven med opsyn og kontrol af projektet.

BAT og BEP BAT er hvad der kan anses for at være bedste tilgængelige miljøteknologi. Det er fastsat af EU. BAT er et dynamisk begreb, der udvikler sig i takt med den teknologiske udvikling. Det vil typisk være indskrevet som et grundvilkår, at virksomheder skal sørge for at deres processer løbende opdateres til at være i overensstemmelse med gældende tids BAT. Kilde DCE

DCE/GN vurderer, at Projekt Kvanefjeld med stor sandsynlighed vil kunne gennemføres uden mere omfattende miljøeffekter, end der er beskrevet i VVM-rapporten under forudsætning af at BAT og BEP anvendes i alle processer.

Det er lovgivning, at man følger best practice (BEP) og best available techniques (BAT)

I høringssvaret skriver DCE og GN, at der blandt andet er behov for:

Udvidet karakteristik af det naturlige indhold af radioaktive grundstoffer i samtlige drikkevandsforsyninger til Narsaq by.

Udvidet karakteristik af indholdet af radionuklider i naturligt forekommende støv i projektområdet og Narsaq by.

Overvågning af naturligt forekommende koncentrationer af radon i inde- og udemiljø i Narsaq by.

Overvågning af naturligt forekommende gammastråling ved mineområdet og i Narsaq by.

Forbedret beskrivelse af miljøtilstanden af flora og fauna i det marine miljø i Iluafjorden og Bredefjord.

