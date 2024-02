Miljøorganisation: Myndighederne har en stærk sag

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 16. februar 2024 - 08:28

Flere medier og miljøorganisationer har fået aktindsigt i myndighedernes forsvarsskrift mod Greenland Minerals’ moderselskab Energy Transition Minerals (ETM), der kræver en udnyttelsestilladelse til Kuannersuit - alternativt 80 milliarder i erstatning fra Danmark og Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Processkrifterne - der blandt andet består af et klagesvarskrift fra de indklagede danske myndigheder og et klagesvarskrift fra Naalakkersuisut - redegør for, at en voldgiftssag er i strid med retsregler i Danmark og Grønland samt i strid med den tvistløsningsklausul, der fremgår af standardvilkårene for den efterforskningstilladelse, som Greenland Minerals var blevet meddelt.

Begge skrifter, der er forfattet af Kammeradvokaten, argumenterer for en afvisning af påstande fra Energy Transition Minerals samt en pure frifindelse af de danske myndigheder og Naalakkersuisut.

