Miljøorganisationer i samlet front mod Kuannersuit-projektet

Redaktionen Fredag, 12. februar 2021 - 10:56

137 miljøorganisationer fra hele verden opfordrer de grønlandske og danske politikere samt EU til at suspendere al storskala minedrift og olieudvinding i Grønland for at beskytte det arktiske miljø. Til gengæld bør Grønland blive tildelt en kompensation for tabt indtjening, lyder det.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er Urani Naamik, Nuup Kangerluata Ikinngutai, World Heritage Watch, Center for Vedvarende Energi, European Environmental Bureau og Noah, der har taget initiativ til erklæringen og underskriftindsamlingen, der blandt andet tæller en lang række NGO’er fra mineaktive lande som Kasakhstan, Kina, Australien, Rusland, Afrika, Japan og Frankrig.

Opret naturbeskyttelsesområde i Arktis

Målet er at lægge pres på både Danmark, Grønland og EU i forhold til indholdet i de fremtidige arktiske strategier.



– Det her er et wake-up call til de grønlandske og danske politikere om, at man har forsømt at fremme en bæredygtig udvikling i Grønland. Man har ignoreret de miljøproblemer, der er forbundet med mine- og olieproduktion, fortæller talsperson i NOAH, Niels Henrik Hooge til avisen Sermitsiaq.

