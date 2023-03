Miljøhuse i Nuuk skal fjernes igen

Flere miljøhuse blev ødelagt ved den seneste storm i Nuuk. INI A/S bekræfter, at INI's miljøhuse skal fjernes og skiftes med anden affaldsløsning.

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. marts 2023 - 07:49

- Taget af miljøhus ved Lyngby-Tårbæksvej er ved at blæse væk. Hvis I er i området, pas på!

Sådan en melding kunne flere borgere i Nuuk læse på de sociale medier under den seneste kraftige storm tirsdag den 28. februar. Og det gælder ikke kun den nævnte adresse. Beboere i andre boligområder melder også, at tag og væge på miljøhusene ikke tåler de kraftige vinde.

Boligselskaberne Illuut A/S og Ini A/S oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har besluttet at skille sig af med de relativt nye miljøhuse igen.

- Husene er udsat for så store påvirkninger af vejret, så de skal erstattet af en anden løsning, bekræfter administrerende direktør i Ini A/S, Henrik Rafn.

LÆS OGSÅ: Nuuk: Selvstyreejede boligområder får miljøhuse

- Vi skifter miljøhusene over tid. Det betyder, at vi ikke indkøber reservedele til de ødelagte, men bruger af vores beholdning i lagere til vi løber tør. Derefter fjerner vi dem, der ikke kan repareres, oplyser direktør i Illuut A/S Torben Pauls til Sermitsiaq.AG.

Andre løsninger ibrugtages

Miljøhusene ved boligområder af de selvstyreejede boligselskaber i Nuuk har vist sig at være en dårlig investering. Miljøhusene holdt knap fem år, før stormen kunne ødelægge dem og blæse tagene af på udsatte steder.

- Ved den seneste storm er der i alt ni miljøhuse hos Illuut A/S, der er blevet ødelagt. Vi kigger på vores reservedelebeholdning for at rette skaderne. Men når vores beholdning er tom, så skifter vi til affaldsskure, som vi tegner og bygger selv, og som passer til vores bygninger, fortæller Torben Pauls.

Illuut A/S er i gang med at undersøge, hvordan det helt præcist skal se ud med nye affaldsskure, men direktøren oplyser at det eksisterende miljøhuses fundament skal danne bunden for et mere robuste affaldsskure.

Dyr erfaring

Direktør i Illuut A/S Torben Pauls oplyser, at det har kostet selskabet 5,9 millioner kroner at opføre i alt 26 miljøehuse i varierende størrelser i 2018. Det er et gennemsnitsbeløb på 227.000 kroner per miljøhus.

De knap seks millioner kroner er brugt til fundament, byggematerialer, transport og byggeri.

Ini A/S kan ikke oplyse, hvor meget det har kostet for boligselskabet at opføre miljøhusene i deres boligafdelinger i Nuuk.

Ini A/S oplyser, at boligselskabet vender tilbage til containerløsninger, men at der arbejdes på at finde en løsning, hvor affaldssortering skal indgå.

Gode erfaringer i andre byer

Det benyttede miljøhuse i Nuuk bruges også af Ini A/S i andre byer. Direktør Henrik Rafn forklarer, at der er gode erfaringer med brug af miljøhuse i Sisimiut, Maniitsoq, Ilulissat og Aasiaat. Og at miljøhusene i Nuuk blev indført ved at benytte samme metode som i andre byer.

- Miljøhusene er bygget efter europæiske standarder, så vurderingen er, de kan holde til vejrsituationer i Grønland. Man kan altid være uheldig med en placering, hvor der er kraftig turbulens, siger han.

Der er ikke sat en tidsramme på, hvornår det sidste miljøhus i plast fjernes i Nuuk, da boligselskaberne vil benytte de allerede indkøbte reservedele først.