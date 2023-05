Miljøfonden uddeler syv millioner kroner

Anders Rytoft Tirsdag, 16. maj 2023 - 16:51

- Jeg er glad for, at Miljøfonden igen i år kan støtte spændende miljøprojekter i hele landet.

Sådan lyder det fra Kalistat Lund, naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø.

Hans udtalelse kommer efter, at Miljøfonden i år har uddelt syv millioner kroner til 22 nye projekter, som vil blive igangsat af private, virksomheder og kommuner.

Om Miljøfonden Intasisartut vedtog på Efterårssamlingen 2018 at etablere Miljøfonden, som skal undersøtte arbejdet med at forbedre miljøforholdene i hele landet. Der vil hvert år blive afsat midler til projekter, der gavner miljøet.

- Interessen for at passe på vores miljø er stor. Det glæder mig, at kommuner, virksomheder og private ønsker at gøre en forskel for miljøet, siger Kalistat Lund.

Udvikling og effekt

Fonden støtter blandt andet opgradering af affaldshåndtering i Kommune Kujalleq og i Qeqqata Kommunia, oprydning af fiskegarn ved Paamiut og Nuuk, udvikling af returpantssystem samt aktiviteter for foreninger i bygder.

De støttede projekter handler overordnet om:

Natrenovation- og spildevandsløsninger.

Kommunale affaldshåndtering.

Håndtering af fiskegarn/fangstpladser.

Øget miljøbevidsthed hos borgere og virksomheder.

- Jeg ser frem til at følge med i udviklingen og den effekt, projekterne vil have for miljøet og borgerne, siger naalakkersuisoq.

Du kan se hele listen over projekter, som har fået støtte HER.