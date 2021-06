Miljø-projekter får millioner

Thomas Munk Veirum Torsdag, 17. juni 2021 - 10:51

Selvstyrets Miljøfonden uddeler i 2021 otte millioner kroner til 12 forskellige miljøprojekter.

Fonden støtter blandt andet affaldshåndtering i Kangerlussuaq og Kommune Qeqertalik samt oprydning af fiskegarn og redskaber omkring Sisimiut

Der skal desuden laves en analyse af nyt returpantsystem for engangsemballage, og der gives også støtte til aktiviteter og events for unge med fokus på klima og cirkulær økonomi.

Om Miljøfonden Inatsisartut vedtog på Efterårssamlingen 2018 at etablere Miljøfonden, som skal understøtte arbejdet med at forbedre miljøforholdene i hele landet.

Der vil hvert år blive afsat midler til projekter, der gavner miljøet.

Naalakkersuisoq er glad for, at fonden kan støtte projekterne:

- Der har været mange interessante ansøgninger, og jeg glæder mig over de mange engagerede projektforslag og den store interesse for fonden. Jeg ser frem til at følge med i udførelsen af de mange projekter, som vil være til gavn for miljøet i mange år fremover, udtaler naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund (IA) i en pressemeddelelse.

Her kan du se hele listen med de projekter, der har fået støtte:

Ifølge Naalakkersuisut støtter Miljøfonden også i 2021 etableringen af den nationale affaldsløsning i selskabet ESANI A/S. Løsningen indebærer opførelse af to moderne nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk.

De to anlæg skal modtage affald fra hele landet.