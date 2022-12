Miljø- og Naturprisen: Her er vinderne og de nye miljø- og naturambassadører

Anders Rytoft Torsdag, 01. december 2022 - 09:54

Nu kan Mina Hessler og de to ejere af Two Raven, Thorlak Skife Nielsen og Adam Mike Kjeldsen, kalde sig selv for miljø- og naturambassadører.

Det sker efter, at de onsdag har modtaget Miljø- og Naturprisen fra Grønlands Selvstyre, som blev overrakt af Kalistat Lund, naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø.

Mina Hessler og Two Ravens er blevet tildelt prisen, fordi de har ydet særlige indsatser for at lære vores børn og unge om bæredygtig brug af naturen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

- I Naalakkersuisut vil vi gerne inspirere og lære vores børn og unge om bæredygtig brug af vores natur, siger Kalistat Lund.

Vigtigt med rollemodeller

Han tilføjer:

- Den indsats kan dog ikke stå alene. Der er behov for engagerede ildsjæle, der gør en ekstra og særlig indsats for at lære vores børn og unge om det.

Det har både Mina Hessler og Two Ravens formået at gøre med stor succes, lyder det videre fra naalakkersuisoq, som glæder sig over, at Naalakkersuisut med Miljø- og Naturprisen kan anerkende deres store indsats.

- Det er vigtigt med rollemodeller i vores samfund, og Mina Hessler og Two Ravens er i den grad rollemodeller.

De nye titler som miljø- og naturambassøderer er - ifølge Kalistat Lund - et synligt bevis på, at de med deres indsatser inspirerer, engagerer og spreder viden om bæredygtig brug af naturen til lokalbefolkningen. Et andet synligt bevis er de grønne miljø- og naturambassadørjakker, som Mina Hessler og Two Ravens modtog under prisoverrækkelsen.