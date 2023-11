Militær-chef i Nato: Vi skal være forberedt på militær-konflikt i Arktis

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. november 2023 - 14:45

En øget militarisering af den arktiske region, som især foretages af Rusland og Kina, er bekymrende.

Det udtalte admiral Rob Bauer, der er formand for Nato's Militær Komite, under det nyligt afholdte Arctic Circle Assembly i Island. Rob Bauer er Natos øverste militære chef.

Det skriver mediet High North News.

Admiralen peger på, at den smeltende is i Arktis giver mulighed for nye søruter, der gør sejlads lettere for større fartøjer, og han pegede på, at Kina og Rusland har taget flere skridt til at styrke deres samarbejde i Arktis.

- Konflikten kan opstå hvor som helst

Admiralen betegner Arktis som en "russisk militær højborg", som er hjemsted for blandt andet Ruslands atomubåde, missilfaciliteter og troppekoncentrationer. Desuden bruger Rusland ifølge admiralen Arktis til test af nye russiske våben, herunder hypersoniske missiler og Poseidon-atomtorpedodronen.

Vurderingen fra Rob Bauer er, at sikkerhedssituationen kalder på en mere fast reaktion fra Nato:

- Vi skal forberede os på, at konflikten kan opstå når som helst og i ethvert domæne, inklusive Arktis. Den russiske trussel kan også komme fra det høje nord, lød det fra Rob Bauer under konferencen ifølge High North News.