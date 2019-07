Militær ekspert: Grønland skal måske bruges i USA's ubådsjagt

US Navy Photo

redaktionen Søndag, 28. juli 2019 - 11:16

- For USA handler det i bund og grund om at kunne spore russiske ubåde omkring Island. Disse havområder er en flaskehals for russerne, når russerne kommer fra nord og vil sejle deres ubåde ud i Atlanterhavet, skriver Sermitsiaq.

Sådan siger den danske militære analytiker og lektor på Forsvarsakademiet i København, Jon Rahbek-Clemmensen om USA's investeringsplaner i Keflavik Lufthavn.

Det er en kendsgerning, at USA vil booste sin militære luftbårne tilstedeværelse i Nordatlanten gennem flyoperationer i Danmarkstrædet mellem Grønland og Island samt farvandet mellem Island og Storbritannien.

Overvågningsfly

Det skal ske ved i hyppigere grad end tidligere at have P-8A-Poseidon overvågningsfly og jagere klar i Keflavik Lufthavn til at sende på vingerne.

- Hvis der kommer en stor militær konfrontation mellem Rusland og Vesten, er det supervigtigt for russerne at kunne få sine ubåde ud i Atlanterhavet. Dermed kan de forhindre, at USA kan sende forsyninger til Europa, siger Jon Rahbek-Clemmesen.

