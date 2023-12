Milepæl: Flatrate til alle i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. december 2023 - 09:59

Fra i dag er det nu også muligt for borgere i Qaanaaq, Savissivik og Siorapaluk at få et flatrate-abonnement, som er en fastprisaftale, så man undgår ubehagelige efterregninger på sit internetforbrug.

Før det har været muligt at tilbyde flatrate til alle i Grønland, har det været nødvendigt for Tusass at udbygge satellitforbindelserne.

- Samtidig med at en satellit skulle designes, bygges og sendes ud i rummet, skulle der også bygges nye jordstationer i Grønland, som kan fange satellittens signaler og nedtage data, oplyser Tusass i en pressemeddelelse.

Den kommercielle direktør i Tusass, Nikolaj Christoffersen udtaler:

Simpelt og forudsigeligt

- Vi ønsker med flatrate abonnementet Tusass Internet at gøre det simpelt og forudsigeligt at være kunde hos Tusass. Ved at betale en fast pris hver måned undgår kunderne overraskelser i form af uventede omkostninger. Vi vil gerne hjælpe kunderne med at undgå store regninger i december og januar, hvor man gerne vil bruge sine penge på julen og skabe gode oplevelser for hinanden i den kolde og mørke tid. Vi håber derfor, at denne nyhed kan varme lidt, og at kunderne i verdens nordligste bosteder vil tage godt imod Tusass Internet.

Arbejdet med at udbygge satellitnettet, så flatrate-produktet kunne tilbydes borgerne, blev igangsat i 2021, hvor den spanske satellitoperatør Hispasat gik i gang med at designe en satellit, som servicerede det grønlandske samfund.