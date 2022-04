En milepæl i min karriere

redaktionen Onsdag, 13. april 2022 - 16:00

- Min roman fik meget opmærksomhed, da den udkom. Men da jeg fik prisen, fik den endnu mere opmærksomhed, og det synes jeg virkelig, den fortjener.

Niviaq Korneliussen har glædet sig over, at emnet for hendes pris - belønnede roman »Blomsterda - len« – nemlig selvmord – vakte yderligere opmærksomhed, efter hun sidste år modtog Nordisk Råds Litteraturpris.

Det skriver avisen AG.

- Det gjorde et kæmpestort ind - tryk på mig, at det kunne have den effekt. Jeg er totalt taknemmelig for, at der kom dialog. Allermest hos befolkningen, der sagtens kunne se, at der er noget, vi bliver nødt til at gøre her, siger Niviaq Korneliussen.

Hvad angår karrieren og livet som fuldtidsforfatter, betyder den nordiske pris, at Niviaq Kornelius - sen har fået og får alverdens invi - tationer til festivaller. Samtidig har det fået betydning for salget af udenlandske rettigheder.

Men den har også haft stor ind - virkning på livet som forfatter for Niviaq Korneliussen, der har været selvstændig siden 2014. Et liv, som tidligere betød, at hun levede fra måned til måned og måtte påtage sig forskelligt arbejde for at betale sine regninger. Det betød samti - dig, at hun ikke havde den fornød - ne tid til at fokusere på sin forfattergerning og de bøger, hun gerne ville skrive.

- Det giver mig en kæmpe ro, at jeg kan sige nej til jobs, og tillade mig kun at arbejde med det, jeg elsker, i hvert fald i en periode. Det giver mig ro til at fordybe mig i min nye bog og arbejde med mit sprog, fortæller Niviaq Korneliussen.

