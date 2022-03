Milan Reimer skubber til normalen

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 06. marts 2022 - 10:36

Milan Reimer går i 10. klasse på Atuarfik Mathias Storch og han har ligesom sine jævnalder været til eksamen i en projektopgave. Han har cerebral parese (CP). og har været døv indtil 2015. Milan Reimer fik en større operation i 2015, så han nu idag både kan hører og snakke. Selvom han har CP, så kan han i dag gå og passe på sig selv.

Om Cerebral parese Cerebral parese er et livslangt handicap og den hyppigste årsag til bevægehandicap hos børn og unge. Cerebral parese skyldes en skade i hjernen, som opstår i fosterlivet, under fødslen eller hos det nyfødte barn. Hjerneskaden kan skyldes for tidlig fødsel, blødning, små blodpropper, iltmangel eller infektion, men ofte finder man ikke årsagen. Hjerneskaden cerebral parese forværres ikke, men symptomerne udvikler sig efterhånden som barnet vokser op. Kilde: CP Danmark

- Milan har opnået meget siden han begyndte at høre og lære nye ord. På bare syv år har han nået så langt, at han har bestået en eksamen projektopgave, forklarer moren Katrine Skade og fortsætter:

- Når Milan starter en ny opgave eller når han arbejder med håndværk, så stopper han ikke før han er blevet færdig. Han har en stor vilje og giver ikke let op, siger Katrine Skade fra Ilulissat.

Milan Reimer kunne ellers blive fritaget for at tage sådan en projektopgave, da han har CP. Men på grund af hans vilje og støtte fra hans støttelærer gennemførte han eksamen og fik karakteren C. Hans mor Katrine Skade havde aldrig troet, at han skulle nå så langt.

- Da han var spædbarn holdt han op med at trække vejret tre gange og dengang sagde lægen, at jeg aldrig vil se ham gå. Så jeg har aldrig tænkt på, at han kan nå så langt. Man bliver som mor rigtig stolt også især når jeg stort set har opdraget ham alene. Jeg er altid stolt over ham, siger moren.

Viljen er stor og man skal tænke ud af boksen

Milan har fokuseret på brandvæsnet i sin projektopgave. Han havde fem dage til at arbejde med opgaven og finde så mange oplysninger som muligt. Milan gik selv ind i eksamensrummet, hvor han fremlagde mundtligt over for lærer og censor.

- Jeg fik C for min opgave, jeg var spændt, men nu er jeg glad, siger den stolte Milan Reimer efter eksamenen.

Hans støttelærer mener, at hans vilje viser, at man kan nå langt.

- Vi har brugt skole iPad´en enormt meget, og det har været en stor hjælp for Milan, for det er jo vanskeligt at skrive, så vi måtte tænke ud af boksen og finde ud af, hvordan vi så kunne gøre det nemmest for Milan, fortæller Lena Ravn Davidsen og fortsætter:

- Det er ikke altid en fordel at blive fritaget, Milan kunne jo sagtens klare det, med hjælpemidler, og det er vi rigtig stolte af, afslutter Lena Ravn Davidsen.

Milan Reimer afslutter folkeskolen til sommer og har nu bestået den første eksamen.

Fagchef for skoleområde og direktør for Forvaltning for Læring, samt skolens ledelse, var med til at fejre den store dag.