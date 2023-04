Milan Mathæussen vinder Avannaata Qimussersua

Thomas Munk Veirum Lørdag, 01. april 2023 - 15:58

Lørdag kl. 13 gik starten til hundeslædevæddeløbet Avannaata Qimussersua i Sisimiut.

Løbet skulle egentlig have været afviklet ved Uummannaq, men KNQK besluttede tidligere i denne måned at flytte løbet, fordi et voldsom vejrskifte havde gjort dele af isen usikker ved Uummannaq.

Avannaata Qimussersua har 35-års jubilæum i år, og jubilæet skulle have været holdt i netop Uummannaq, fordi det var den første by, der holdt dysten.

Sikker sejr

Lørdag stod omkring 30 hundeslædekuske dog klar ved startstregen i Sisimiut, hvor de begav sig ud på ruten i solskin og klart vejr.

Løbet blev vundet sikkert af Milan Mathæussen fra Ilulissat. Han kørte i mål med et pænt forspring til nummer to under stor jubel fra de mange fremmødte tilskuere.

Kaali Lund Mathæussen blev nummer to tæt forfulgt af yderligere tre kuske; Jonas Kristensen, Ilannguaq Berthelsen og Thomas Thygesen.

Lettet medarrangør

Forkvinde for Qimusseq Sisimiut, Susanne Berthelsen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at der er blevet knoklet for at gøre klar til hundeslædeløbet, der i sidste øjeblik måtte skifte lokation:

- Vi har været obs på isen i Uummannaq. Vi har fulgt med og troet på, det skulle afholdes her, men vi skulle selvfølgelig have den officielle melding.

- De sidste par dage har det været et mega stort arbejde, siger Susanne Berthelsen, der er lettet ovenpå afviklingen af løbet:

- Jeg er så lettet og fuldt tilfreds, siger hun.

Susanne Berthelsen fortæller, at deltagerne har to timer, efter at sidste deltager kom i mål til at indgive eventuelle klager.

Hvis ikke der sker ændringer på grund af klager ser top ti ved Avannaata Qimussersua 2023 således ud:

Milan Mathæussen, Ilulissat Kaali Lund Mathæussen, Ilulissat Jonas Kristensen, Inaarsuit Ilannguaq Berthelsen, Ilulissat Thomas Thygesen, Saattut Zakorat Zeep, Qeqertarsuaq Otto Kristensen, Inaarsuit Minik Olsvig Svendsen, Ilulissat Marius Inûsugtok', Sisimiut Tittus Broberg, Saqqaq

Kilde: KNR

På Facebook ønsker formanden for Naalakkersuisut dagens vinder tillykke: