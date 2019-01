Mikroplast forurener havisen

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. januar 2019 - 07:35

Mikroplast er et stigende problem i Arktis. Og mikroplasten findes ikke blot i havet, men nu viser det sig, at det også sneen og i isen i høje koncentrationer, skriver EUobserver.

Oplysninger kom frem under Arctic Frontiers konferencen i Tromsø i sidste uge.

- Vore nyeste viden indikerer, at plastik findes overalt nu. Det er vanskelligt at finde et eneste sted i Arktis, som ikke er påvirket, og der er ingen måde at fjerne det på, hverken fra havet, fra isen eller fra sneen, siger Dorte Hertzke fra Norsk Institut for Luftforskning til EUobserver.

Plasten bliver ikke blot transporteret til Arktis via havstrømmene, men bæres også af vinden. Den faldende sne bringer det så ud i havet eller aflejrer det på isen.

Forskningsskibet Polarstern fra Alfred Wegener Instituttet i Bremerhaven, Tyskland har således fundet plast i havis, der stammer fra området tæt på Nordpolen.

- Vi kan følge denne koncentration af plastik fra atmosfæren, ned igennem isen, igennem vandsøjlen og ned til sedimenterne på havbunden, siger Dr Ilka Peeke, Alfred Wegener Instituttet.

Hun er særligt bekymret over, at partiklerne i Arktis til dels er så små, at de kan trænge direkte in i cellerne.