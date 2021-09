Mikrobiolog vil starte en kostrevolution

Martine Lind Krebs Onsdag, 08. september 2021 - 10:46

- I Grønland er vi så privilegerede og heldige, at vi kan skaffe vores egen mad. Rigtig mange mennesker ville misunde os det faktum. Grønland er et sted, hvor vi spiser direkte fra naturen, siger Aviaja Lyberth Hauptmann.

Aviaja Lyberth Hauptmann er uddannet mikrobiolog og har blandt andet gennemført forskningsprojekt om det mikrobiologiske indhold i traditionel grønlandsk mad. Hun har kaldt projektet Den grønlandske kostrevolution for at signalere, at hendes forskning lægger op til et globalt opgør med måden at anskue kødbaseret over for plantebaseret kost.

- Traditionel grønlandsk kost vender op og ned på de globale kostråd, som anbefaler en overgang til plantebaseret kost. Hvis du vender kostpyramiden på hovedet, masser af kød og kun få grøntsager, så har du den grønlandske kost, siger Aviaja.

Har brugt fermentering i stor stil

Og det er der ikke noget galt i, påpeger hun. Det vil hverken være sundere eller mere bæredygtigt at erstatte traditionel grønlandsk kost med importeret, plantebaseret kost, understreger hun.

- Når Inuit har overlevet i nogle af verdens barskeste vilkår, så er det fordi deres kødbaserede kost er sund for dem. Når man spiser hele dyret fra hale til snude, så får man faktisk alle de næringsstoffer, som man ellers ville kunne få fra at spise planter, forklarer hun.

På det seneste har hun studeret historiske kilder om fødevarer i Grønland. Aviaja er overbevist om, at fermentering – altså gæring af fødevarer for at få dem til at holde længere – spillede en langt større rolle i den traditionelle kost i Grønland før i tiden, end vi hidtil har kendt til. Fermentering har de senere år haft et stor comeback i det moderne køkken, og i de gamle kilder har Aviaja fundet eksempler på at Inuit i Grønland faktisk også foretrak fermentering frem for frost.

Læs hele interviewet med Aviaja Lyberth Hauptmann i det nye nummer af Arnanut.