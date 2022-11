Mikkel Damsgaard er få dage fra at træne med VM-holdet

Ritzaus Bureau Torsdag, 17. november 2022 - 14:47

Den danske landsholdsspiller Mikkel Damsgaard regner med, at han kan nå at indgå i landsholdets træning på lige fod med holdkammeraterne, inden Danmark tirsdag åbner VM i Qatar med en gruppekamp mod Tunesien.

Damsgaard er på skånekost, efter at han i sidste uge pådrog sig en baglårskade, der holdt ham ude af Brentfords sidste kamp inden VM-pausen, men danskeren mærker tydelig bedring.

- Jeg skal træne lidt stille og roligt i starten. I går (onsdag, red.) trænede jeg en lille smule, og jeg kunne ikke mærke noget forkert, så det gik rigtig godt. Jeg burde være helt klar til at træne fuldt med inden for et par dage, siger Mikkel Damsgaard torsdag formiddag.

Håbede på landsholdet

Siden skiftet fra Sampdoria til Brentford i sommer har superteknikeren fra Jyllinge ikke fået så meget spilletid som håbet. Det er blot blevet til 415 ud af 1530 mulige minutter på tværs af alle klubturneringer. Han nåede at blive smånervøs for sin plads i VM-truppen.

- Jeg har selvfølgelig ikke spillet så meget, som jeg gerne ville, men jeg er et rigtig godt sted fysisk. Det har været det vigtigste for mig siden sommer. Jeg mangler selvfølgelig noget spilletid, men det håber jeg at få ved VM og bagefter.

- Jeg tænkte da lidt mere over, om Kasper (Hjulmand, red.) ville ringe og udtage mig, men efter at jeg spillede 90 minutter i en pokalkamp (8. november, red.), følte jeg mig mere sikker på at komme med. Inden da havde jeg da tænkt, hvad der skulle ske med VM, siger Mikkel Damsgaard.

I konkurrence med Eriksen om pladsen

Gennem hele forløbet var han i tæt kontakt med landstræner Kasper Hjulmand.

- Han ville gerne have, at jeg var i bedre kampform. Han har været meget opmærksom på min situation, men det tror jeg, at han har været på alle spillere.

- Han ønsker jo, at spillerne kommer i topform og er klar til at spille, når der ikke er så meget forberedelsestid inden VM, siger Damsgaard.

Han er indforstået med, at det brogede optaktsforløb næppe stiller ham forrest i køen om spilletid. Han er i konkurrence med mere formstærke spillere som Christian Eriksen, Jesper Lindstrøm og Martin Braithwaite.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente, men jeg håber at få så meget spilletid som muligt og kunne hjælpe holdet til at vinde kampe, siger Damsgaard.

Få adgang til mediehusets VM-Magasin HER.