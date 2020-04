Mikael Petersen tager til genmæle i sexchikane-sag

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 03. april 2020 - 07:41

I en pressemeddelelse, som Mikael Petersen har fremsendt til Sermitsaq.AG, og under overskriften ”Anonyme anklager uden hold i virkeligheden” fastslår Mikael Petersen, at en undersøgelse af hans retslige stilling ikke har ”givet anledning til bekymring, ligesom der hverken foreligger anmeldelser eller officielle anklager i sagen”.

Anklagerne fra de ti kvinder blev i februar sendt til Siumuts hovedbestyrelse, der valgte at fritstille Mikael Petersen, dog uden at præsentere anklagerne for ham. Sermitsiaq.AG har siden haft adgang til de ti kvinders beretninger og omtalt nogle af de mange anklager, der er rettet mod Mikael Petersen.

Bramfri omgangstone

- Ingen har nogensinde fremsat klager overfor mig. Og jeg har aldrig fået den slags indikationer fra mine tidligere chefer. Der har tidligere i Siumut været en bramfri omgangstone, som jeg i egenskab af partisekretær burde have modvirket, snarere end deltaget i. Men at der skulle have været tale om sexchikane, kan jeg på ingen måde genkende. Og advokaterne mener da heller ikke, der er noget at komme efter, udtaler Mikael Petersen i pressemeddelelsen.

Mikael Petersen oplyser, at en tidligere forklaring om, at han ved enkelt lejlighed skulle have opført sig på en måde, som kunne have overskredet en kollegas grænse, fejlagtigt er blevet udlagt som en anerkendelse af anklagernes rigtighed.

- Jeg ærgrer mig gul og grøn over, at jeg ikke har været mere opmærksom på, hvordan min jargon og kollegiale omgang kunne forstås, og jeg er oprigtig ked af, hvis nogle har følt sine følelser trådt for nær. Omvendt forstår jeg ikke, hvorfor anonyme klager, der ikke har ført til hverken anmeldelser eller yderligere handling fra mine tidligere arbejdsgivere, skal bruges til at miskreditere mig i mit nuværende job. Og det virker som om jeg bevidst skal misforstås, fordi jeg ærligt erkender, at min facon kan have været årsag til misforståelser og sårede følelser, udtaler Mikael Petersen.

Juridisk udredning

I forbindelse med sin ansættelse som partisekretær hos Partii Naleraq, hvor han startede 1. april, har han haft et ønske om at få renset sit navn. Han oplyser, at han med hjælp fra advokathuset Koch/Christensen har fået en udredning om de juridiske aspekter.

- Konklusionen fra advokaterne er entydig. De har ikke fundet hverken strafbare eller ansættelsesretligt ansvar for mig. Det ændrer dog ikke ved, at jeg er ked af den virak, som min person har betydet for tidligere kolleger og for mine nye arbejdsgivere. Derfor er jeg taknemlig for deres støtte. Jeg bakker i øvrigt helt og holdent op om ledelsens holdning til en tryg og ordentlig omgangstone, og vil sikre, at min adfærd aldrig kommer til at nærme sig de klare grænser i organisationen, forsikrer Mikael Petersen i erklæringen.

Partii Naleraq orienteret

Mikael Petersen afslutter med at oplyse, at han ikke har yderligere kommentarer, men ”bekræfter, at hans nye arbejdsgiver har taget advokaternes konklusioner til efterretning”.

