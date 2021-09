Mikael Petersen skal 40 dage i anstalt

Merete Lindstrøm Torsdag, 09. september 2021 - 17:13

Opdateres....

Mikael Petersen er torsdag kendt delvist skyldig i landsretten i sagen, hvor han er tiltalt for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod fire kvinder, der alle har haft forbindelse til partiet. Mikael Petersen idømmes 40 dage i anstalt.

Dommen er en delvis stadfæstelse af skyldspørgsmålet og en formildelse af foranstaltningen

LÆS OGSÅ: Mikael Petersen er skuffet over dommen

fra kredsrettens dom i februar, hvor Mikael Petersen blev fundet skyldig i alle fire forhold og dømt til 60 dages ubetinget anstalts anbringelse.

Kriminallov for Grønland § 84 stk. 1 For blufærdighedskrænkelse dømmes den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller forårsager offentlig forargelse.

Landsretten har frifundet Mikael for et af de fire forhold han er tiltalt for samt delvist frifundet i et andet.

- Det er svært at sige, hvordan jeg har det. Jeg er lidt nedtrygt men alligevel glad for, at det er overstået. Det har været en lang proces på næsten to år, siger Mikael Petersen til Sermitsiaq.AG efter rettens afgørelse torsdag eftermiddag.

Landsretten har set sagen anderledes

Mikael Petersen fastholder sin uskyld, selvom landsretten ligesom kredsretten har fundet ham skyldig i blufærdighedskrænkelse.

- Jeg tager landsrettens dom til efterretning. Jeg har ikke andre muligheder. Nu vil jeg vente på at høre, hvornår jeg skal i anstalt, og derefter ved jeg ikke, hvad jeg skal, siger Mikael Petersen.

Chefanklager Morten Nielsen er godt tilfreds med resultatet og anerkender, at landsretten ser lidt anderledes på sagen, end kredsretten gjorde.

- Jeg er glad for, at Landsretten har behandlet sagen grundigt, og at der nu er sat endeligt punktum, så de involverede kan komme videre, siger anklageren.