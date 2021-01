Michael Rosing stopper i politik

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. januar 2021 - 17:45

Det er slut med at stille op til kommende valg, om det så er Inatsisartut- eller kommunalvalg, oplyser Michael Rosing, der var en af arkitekterne bag dannelsen af Samarbejdspartiet, og som han blev ekskluderet fra under stor dramatik sidste år.

Med et smil i øjet fortæller han, at beslutningen forhindrer ham i at ødelægge hans personlige rekord, som går ud på, at det aldrig er lykkedes ham at blive valgt direkte ind i hverken kommunalbestyrelsen eller Inatsisartut. Derimod har han markeret sig via suppleantposter i lands- og kommunalpolitik.

Samarbejdspartiets fremtid

Michael Rosing oplyser, at beslutningen om at stoppe i politik blev truffet for længe siden, og før sagen mod Tillie Martinussens omgang med partiets midler begyndte at rulle i medierne.

- Min hensigt var at få ryddet op i partiet og gjort vælgerne bekendt med, hvad der foregik i partiet. Nu er det så op til vælgerne at beslutte, om Samarbejdspartiet har en fremtid i grønlandsk politik, siger Michael Rosing, der for tiden arbejder som database-konsulent for Naturinstituttet.

- Der er indgivet en politianmeldelse for misbrug af partiets midler til en flytning. Vi må afvente politiet, og se om der er grundlag for en retssag, siger Michael Rosing, der har besluttet at lægge genvordighederne med Samarbejdspartiet bag sig.

Udvalgsformand lidt endnu

Frem til kommunalvalget den 6. april vil han fortsat fungere som formand for Udvalg for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Han oplyser, at han naturligvis vil indtræde som suppleant, hvis Samarbejdspartiets Tillie Martinussen vælger at droppe ud af Inatsisartut inden et nyt valg.

- Det er imidlertid en meget hypotetisk situation, som jeg ikke har fantasi til at tro vil ske, understreger han.