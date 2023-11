Michael Højgaard bliver topchef i Topas og Disko Line

Redaktionen Lørdag, 04. november 2023 - 14:43

Rejsekoncernen Topas, der i Grønland blandt andet driver hoteller i Ilulissat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Igaliku og også står bag rederierne Disko Line, Blue Ice Explorer samt er medejer af Nuuk Water Taxi skal næste år have ny administrerende direktør efter grundlæggeren Jørgen Sølvsten Nielsen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Afløseren bliver Michael Højgaard, der var direktør for Air Greenland i perioden 2013 til 2017 og tidligere i karrieren også har været teknisk og kommerciel chef i det grønlandske flyselskab.

Michael Højgaard er i dag bestyrelsesmedlem i Topas Explorer Group og overtager direktørposten 1. februar 2024 i både Topas Explorer Group og Disko Line. Jørgen Sølvsten forlader den daglige drift, men forbliver som bestyrelsesformand i rejsekoncernen med godt 300 ansatte, som han grundlagde for 42 år siden.

Timingen er rigtig

– Jeg har hele tiden sagt, at jeg ville gå af som direktør, når jeg blev 70 år. Nu sker det en smule før, men kun fordi, at timingen er helt rigtig. Topas Explorer Group befinder sig et godt sted, og Michael Højgaard er den rigtige til at tage over på en måde, der giver både fornyelse og kontinuitet, siger Jørgen Sølvsten Nielsen

