Mette og Múte i GUX’s varme stol

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 16. marts 2022 - 16:45

Tirsdag satte statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut sig i den varme stol, mens to hold samfundsfagselever stillede skarpt på rigsfællesskabets næste skridt i forhold til Ukraine-konflikten.

Formanden for Naalakkersuisut blev bedt om at tage stilling til mere nære spørgsmål som kønsskifteoperationer og den længe ventede selvmordsstrategi.

De engagerede elever sad i grupper, og en efter en rejste de sig op og stillede et spørgsmål til enten statsministeren eller formanden for naalakkersuisut. Op til flere gange måtte Mette Frederiksen rose elevernes skarpe spørgsmål, før hun efter en kort tænkepause kunne give et svar.

Ukraine på dagsordenen

Ligesom en stor del af verden, så følger GUX-eleverne med i Ukraine-konflikten. Der blev blandt andet spurgt ind til muligheden for handel med Rusland, hvis konflikten nedtrappes i den nærmeste fremtid.

- Man kan ikke bare sidde og sige, at lige om lidt, når krigen når sin ende, så lader man som om, intet er sket. For mit vedkommende, her og nu, der sanktionerer vi mod Rusland. Hvor det ender, ved vi ikke endnu, og derfor kan jeg heller ikke svare på, hvordan fremtiden vil se ud, siger Mette Frederiksen.

- Vi sanktionerer mod Rusland i forhold til handelstop så længe, Rusland er i krig, og det er den politik vi kører. Lige nu er vi i konflikt, og der er vi nødt til at stå imod et land, der krænker et andet land, siger Múte B. Egede om situationen.

Selvmordsstrategi mangler

Selvom en stor del af spørgsmålene handlede om Ukraine-konflikten og Arktis, så havde nogle elever spørgsmål om mere nære ting.

Blandt andet fortæller en elev, at hun kender til en selvmordstruet, der er blevet afvist af sundhedspersonalet og spørger ind til, hvordan naalakkersuisut vil sikre, at selvmordstruede kan få bedre hjælp.

- Jeg vil som det første sige, at hvis nogen selvmordstruet er blevet afvist hjælp, så er det en uacceptabel fejl. Når det er sagt, så arbejder naalakkersuisut på en selvmordsstrategi, så unge med selvmordstrusler kan hjælpes bedre, siger Múte B. Egede.

45 minutters frikvarter

Spørgerunden blev afkortet på grund af et stramt program for statsministerbesøget. Men de 45 minutters spørgerunde føltes mere som et kort frikvarter, for elevernes spørgelyst var høj fra start til slut.

Et opråb kom fra en elev, der forklarer formanden for naalakkersuisut, at der ikke er fokus på minoritetsgrupper, der ønsker hormonbehandling eller kønsskifteoperation. Den gruppe skal selv betale for rejse, ophold og behandling i Danmark, hvis vedkommende ønsker den behandling, lød det fra eleven.

- Først vil jeg sige, at naalakkersuisut går ind for mangfoldigheden. Men når det så er sagt, så er virkeligheden den, at vi og Danmark mangler specialiseret viden på det område. Men hvis vi får mere forståelse for mangfoldigheden, så håber jeg, vi kan finde frem til en løsning fremadrettet, siger Múte B. Egede.

Også racisme mod grønlændere i Danmark og antal hjemtagne sagsområder i landet samt antallet af Grønlands folketingsmedlemmer blev der spurgt ind til under spørgerunden.