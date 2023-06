Mette jagter det brune fedt

Redaktionen Lørdag, 03. juni 2023 - 15:30

Fedt er ikke bare fedt. Der er hvidt fedt - og så er der brunt fedt. Og det brune fedt er godt, for det forebygger mange sygdomme, forklarer Mette Motzfeldt Jensen, der er læge på Aalborg Universitetshospital og i gang med sit ph.d.-projekt på Ilisimatusarfik.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Jeg søger i øjeblikket efter forsøgspersoner i Nordjylland, som vil være med at dokumentere, om grønlændere har mere eller mindre af det brune fedt end andre mennesker.

- Det har nemlig vist sig, at mennesker, som arbejder udendørs i et koldt klima, har mere af det brune fedt end andre. Det gælder for eksempel grønlandske fiskere og fangere - og det vil vi gerne dokumentere.

Stor betydning for stofskiftet

- Det er sådan, at alle mennesker har brunt fedt ved fødslen. Det sidder især øverst på kroppen ved kravebenene. Men med tiden nedbrydes det brune fedt og forsvinder - og det er uheldigt, for det brune fedt har stor betydning for at stofskiftet, forklarer Mette Motzfeldt Jensen.

- Det brune fedt er sundt, for det beskytter mod overvægt, fedme, åreforkalkning, højt blodtryk og sukkersyge. Vi har stor grund til at antage, at grønlændere har mere brunt fedt end andre mennesker.

