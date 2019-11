Mette F.: Rigsfællesskabet skal tale med en fælles stemme i udenrigspolitikken

Walter Turnowsky Tirsdag, 12. november 2019 - 15:59

Statsminister Mette Frederiksen (Soc) har fra første færd sagt, at hun ønsker at give mere udenrigspolitisk indflydelse til Grønland og Færøerne, samt at hun ønsker en tættere koordinering.

Men når det gælder en selvstændig udenrigspolitisk ageren ud over den, der i dag er muligt indenfor hjemtagne områder, så er der grænser for, hvor langt hun vil gå. Det står klart efter dagens udvidede spørgetime i folketinget.

Behov for udvikling

På et spørgsmål fra Aki-Matilda Høegh-Dam (S) svarede Mette Frederiksen (Soc), at hun mener, der er behov for at udvikle rigsfællesskabet.

- Når man ser på rigsfællesskabet som det har udviklet sig over de seneste årtier, så har det udviklet sig ganske betydeligt.

- For mig er det jo ikke en statisk størrelse. Rigsfællesskabet er det vi gør det til, os der har ansvaret for det i dag. Derfor er det en dynamisk størrelse og skal udvikle sig med tiden, sagde statsministeren, lød det i et svar til Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Mette Frederiksen (Soc) understregede endnu engang, at hun ønsker et ligeværdigt samarbejde mellem de tre lande indenfor rigsfællesskabet.

- Der er en historisk arv, vi bærer på godt og ondt, hver især og tilsammen. I vores fremtidige samarbejde og det der i dag er rigsfællesskabet, da er det gensidig respekt, der i mine øjne skal være nøgleordet.

Fortrolige oplysninger

Et af de centrale områder, hvor hun ønsker et tættere samspil er indenfor udenrigspolitikken. Her bliver der arbejdet på at inddrage Grønland og Færøerne i langt højere grad end hidtil.

Der arbejdes på en model for, hvordan man på dette til tider følsomme område kan dele fortrolige oplysninger.

- I et gensidigt forpligtende fællesskab, som rigsfællesskabet skal man også kunne dele nogle af de vigtigste ting med hinanden.

Grænsen

Men når det gælder en selvstændig udenrigspolitisk ageren for Grønland, så trækker Mette Frederiksen en tydelig streg i sandet.

- Bagkanten for denne diskussion er selvfølgelig Grundloven, og jeg kommer ikke til at bryde Grundloven.

- Det er det fundament hvorpå vi står, og det er det fundament, hvorpå vi lovgiver.

- Det der er vigtigt her er, at når vi taler på den udenrigspolitiske scene, så taler vi som et rigsfællesskab og ikke hver især, fastslog statsministeren.